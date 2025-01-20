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سعر Escrowed Illuvium 2 (SILV2) المباشر لليوم هو USD 21.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SILV2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Escrowed Illuvium 2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 703.38 - تغيير سعر Escrowed Illuvium 2 خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Escrowed Illuvium 2 (SILV2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -0.60953636466911 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -3.6014117160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -6.6235110660 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.60953636466911 -2.79% 30 يوم $ -3.6014117160 -16.97% 60 يوم $ -6.6235110660 -31.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Escrowed Illuvium 2 (SILV2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Escrowed Illuvium 2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 20.45$ 20.45 $ 20.45 24 ساعة مرتفع $ 22.93$ 22.93 $ 22.93 عالية طوال الوقت $ 99.8$ 99.8 $ 99.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -5.35%

معلومات سوق Escrowed Illuvium 2 (SILV2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: