سعر Escrowed Illuvium 2 (SILV2)
سعر Escrowed Illuvium 2 (SILV2) المباشر لليوم هو USD 21.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SILV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Escrowed Illuvium 2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 703.38
- تغيير سعر Escrowed Illuvium 2 خلال اليوم هو -2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -0.60953636466911 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -3.6014117160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ -6.6235110660 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Escrowed Illuvium 2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.60953636466911
|-2.79%
|30 يوم
|$ -3.6014117160
|-16.97%
|60 يوم
|$ -6.6235110660
|-31.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Escrowed Illuvium 2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-2.79%
-5.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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