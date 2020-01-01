توكنوميكس Escaped Lab Monkeys (MONKEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Escaped Lab Monkeys (MONKEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 الموقع الرسمي: https://escapedmonkeys.com اشتر MONKEY الآن!

توكنوميكس Escaped Lab Monkeys (MONKEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Escaped Lab Monkeys (MONKEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.21K $ 28.21K $ 28.21K إجمالي العرض: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M العرض المتداول: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.21K $ 28.21K $ 28.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

توكنوميكس Escaped Lab Monkeys (MONKEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Escaped Lab Monkeys (MONKEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONKEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONKEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONKEY، استكشف السعر المباشر لتوكن MONKEY!

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