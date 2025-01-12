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سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.47K . يتم تحديث سعر MONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Escaped Lab Monkeys الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.44 - تغيير سعر Escaped Lab Monkeys خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 932.94M

أداء سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ 0 -50.51% 60 يوم $ 0 -96.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Escaped Lab Monkeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00736887$ 0.00736887 $ 0.00736887 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -33.97%

معلومات سوق Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: