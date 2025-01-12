سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY)
سعر Escaped Lab Monkeys (MONKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.47K. يتم تحديث سعر MONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Escaped Lab Monkeys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.44
- تغيير سعر Escaped Lab Monkeys خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 932.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONKEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONKEY.
خلال اليوم، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Escaped Lab Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-50.51%
|60 يوم
|$ 0
|-96.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Escaped Lab Monkeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.66%
-33.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONKEY إلى AUD
A$--
|1 MONKEY إلى GBP
￡--
|1 MONKEY إلى EUR
€--
|1 MONKEY إلى USD
$--
|1 MONKEY إلى MYR
RM--
|1 MONKEY إلى TRY
₺--
|1 MONKEY إلى JPY
¥--
|1 MONKEY إلى RUB
₽--
|1 MONKEY إلى INR
₹--
|1 MONKEY إلى IDR
Rp--
|1 MONKEY إلى PHP
₱--
|1 MONKEY إلى EGP
￡E.--
|1 MONKEY إلى BRL
R$--
|1 MONKEY إلى CAD
C$--
|1 MONKEY إلى BDT
৳--
|1 MONKEY إلى NGN
₦--
|1 MONKEY إلى UAH
₴--
|1 MONKEY إلى VES
Bs--
|1 MONKEY إلى PKR
Rs--
|1 MONKEY إلى KZT
₸--
|1 MONKEY إلى THB
฿--
|1 MONKEY إلى TWD
NT$--
|1 MONKEY إلى CHF
Fr--
|1 MONKEY إلى HKD
HK$--
|1 MONKEY إلى MAD
.د.م--