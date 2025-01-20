سعر ESAB ($ESAB)
سعر ESAB ($ESAB) المباشر لليوم هو USD 0.05209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $ESAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ESAB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.18
- تغيير سعر ESAB خلال اليوم هو +6.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ESAB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ESAB.
خلال اليوم، كان سعر ESAB مقابل USD هو $ +0.00306658 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ESAB مقابل USD هو $ -0.0131087610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ESAB مقابل USD هو $ -0.0012290479 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ESAB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00306658
|+6.26%
|30 يوم
|$ -0.0131087610
|-25.16%
|60 يوم
|$ -0.0012290479
|-2.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ESAB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+6.26%
-7.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's the first community driven coin on Base blockchain, and simultaneously the first reverse coin on Base. ESAB=BASE reversed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $ESAB إلى AUD
A$0.0838649
|1 $ESAB إلى GBP
￡0.0427138
|1 $ESAB إلى EUR
€0.0505273
|1 $ESAB إلى USD
$0.05209
|1 $ESAB إلى MYR
RM0.2338841
|1 $ESAB إلى TRY
₺1.8533622
|1 $ESAB إلى JPY
¥8.1437506
|1 $ESAB إلى RUB
₽5.3043247
|1 $ESAB إلى INR
₹4.5089104
|1 $ESAB إلى IDR
Rp853.9342896
|1 $ESAB إلى PHP
₱3.0457023
|1 $ESAB إلى EGP
￡E.2.6211688
|1 $ESAB إلى BRL
R$0.3167072
|1 $ESAB إلى CAD
C$0.0750096
|1 $ESAB إلى BDT
৳6.3284141
|1 $ESAB إلى NGN
₦81.2635254
|1 $ESAB إلى UAH
₴2.192989
|1 $ESAB إلى VES
Bs2.81286
|1 $ESAB إلى PKR
Rs14.5133158
|1 $ESAB إلى KZT
₸27.633745
|1 $ESAB إلى THB
฿1.7877288
|1 $ESAB إلى TWD
NT$1.7069893
|1 $ESAB إلى CHF
Fr0.0474019
|1 $ESAB إلى HKD
HK$0.4052602
|1 $ESAB إلى MAD
.د.م0.5229836