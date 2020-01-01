توكنوميكس Erol Musk (EROL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Erol Musk (EROL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Erol Musk (EROL) EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike. الموقع الرسمي: https://www.erolmusk.com اشتر EROL الآن!

توكنوميكس Erol Musk (EROL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Erol Musk (EROL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 161.39K $ 161.39K $ 161.39K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 161.39K $ 161.39K $ 161.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016181 $ 0.00016181 $ 0.00016181 معرفة المزيد عن سعر Erol Musk (EROL)

توكنوميكس Erol Musk (EROL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Erol Musk (EROL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EROL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EROL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EROL، استكشف السعر المباشر لتوكن EROL!

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