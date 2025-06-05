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سعر Erol Musk (EROL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.85K . يتم تحديث سعر EROL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Erol Musk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Erol Musk خلال اليوم هو -10.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Erol Musk (EROL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Erol Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Erol Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Erol Musk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Erol Musk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Erol Musk (EROL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Erol Musk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -10.21% تغير السعر (7 أيام) -12.91%

معلومات سوق Erol Musk (EROL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: