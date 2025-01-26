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سعر Eris Staked Mnta (AMPMNTA) المباشر لليوم هو USD 0.150659 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMPMNTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eris Staked Mnta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.58 - تغيير سعر Eris Staked Mnta خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eris Staked Mnta (AMPMNTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ -0.0413803474 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ -0.0261528204 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0413803474 -27.46% 60 يوم $ -0.0261528204 -17.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eris Staked Mnta (AMPMNTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris Staked Mnta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.83%

معلومات سوق Eris Staked Mnta (AMPMNTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: