سعر Eris Staked Mnta (AMPMNTA)
سعر Eris Staked Mnta (AMPMNTA) المباشر لليوم هو USD 0.150659. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMPMNTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eris Staked Mnta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.58
- تغيير سعر Eris Staked Mnta خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ -0.0413803474 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ -0.0261528204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris Staked Mnta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0413803474
|-27.46%
|60 يوم
|$ -0.0261528204
|-17.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris Staked Mnta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eris Staked MNTA is a liquid staking derivative representative of MNTA by MantaDAO. Using Eris Protocol, MNTA is takked into the DAO and rewards are automatically compounded on the token into more MNTA.
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