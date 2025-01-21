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سعر Eris Staked Kuji (AMPKUJI) المباشر لليوم هو USD 0.445276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMPKUJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eris Staked Kuji الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01 - تغيير سعر Eris Staked Kuji خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eris Staked Kuji (AMPKUJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eris Staked Kuji مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris Staked Kuji مقابل USD هو $ -0.1647547026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris Staked Kuji مقابل USD هو $ -0.0914350666 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris Staked Kuji مقابل USD هو $ -0.0196050168339584 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.1647547026 -37.00% 60 يوم $ -0.0914350666 -20.53% 90 يوم $ -0.0196050168339584 -4.21%

تحليل سعر Eris Staked Kuji (AMPKUJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris Staked Kuji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.433404$ 0.433404 $ 0.433404 24 ساعة مرتفع $ 0.45013$ 0.45013 $ 0.45013 عالية طوال الوقت $ 5.64$ 5.64 $ 5.64 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -19.10%

معلومات سوق Eris Staked Kuji (AMPKUJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: