سعر ERIS Arbitrage LUNA اليوم

السعر المباشر لمشروع ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) اليوم هو $ 0.12574، مع تغير بنسبة 1.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARBLUNA الحالي إلى USD هو $ 0.12574 لكل ARBLUNA.

يحتل ERIS Arbitrage LUNA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 172,517، مع عرض متداول قدره 1.37M ARBLUNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARBLUNA بين $ 0.124467 (أدنى) و$ 0.12729 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.606495، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.088229.

على المدى القصير، تحرك ARBLUNA بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+0.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 164.17.

معلومات سوق ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

القيمة السوقية $ 172.52K$ 172.52K $ 172.52K الحجم (24 ساعة) $ 164.17$ 164.17 $ 164.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.52K$ 172.52K $ 172.52K إمداد دورة التداول 1.37M 1.37M 1.37M إجمالي العرض 1,372,023.766636 1,372,023.766636 1,372,023.766636

القيمة السوقية الحالية لـ ERIS Arbitrage LUNA هي $ 172.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 164.17. العرض المتداول لـ ARBLUNA يبلغ 1.37M، مع إجمالي عرض 1372023.766636. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.52K.