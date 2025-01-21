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سعر Eris Amplified WHALE (AMPWHALE) المباشر لليوم هو USD 0.00300286 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMPWHALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eris Amplified WHALE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.75 - تغيير سعر Eris Amplified WHALE خلال اليوم هو -4.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eris Amplified WHALE (AMPWHALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.00013300850075927 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0006398971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0005367870 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0003857783834045527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013300850075927 -4.24% 30 يوم $ -0.0006398971 -21.30% 60 يوم $ -0.0005367870 -17.87% 90 يوم $ -0.0003857783834045527 -11.38%

تحليل سعر Eris Amplified WHALE (AMPWHALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris Amplified WHALE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00287098$ 0.00287098 $ 0.00287098 24 ساعة مرتفع $ 0.00314982$ 0.00314982 $ 0.00314982 عالية طوال الوقت $ 0.05162$ 0.05162 $ 0.05162 تغير السعر (1 ساعة) +1.45% تغير السعر (1يوم) -4.24% تغير السعر (7 أيام) -3.08%

معلومات سوق Eris Amplified WHALE (AMPWHALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: