سعر Eris Amplified WHALE (AMPWHALE)
سعر Eris Amplified WHALE (AMPWHALE) المباشر لليوم هو USD 0.00300286. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMPWHALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eris Amplified WHALE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.75
- تغيير سعر Eris Amplified WHALE خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.00013300850075927 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0006398971 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0005367870 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris Amplified WHALE مقابل USD هو $ -0.0003857783834045527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013300850075927
|-4.24%
|30 يوم
|$ -0.0006398971
|-21.30%
|60 يوم
|$ -0.0005367870
|-17.87%
|90 يوم
|$ -0.0003857783834045527
|-11.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris Amplified WHALE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
-4.24%
-3.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a Liquid Staking Token of WHALE. The issuer is Eris Protocol
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