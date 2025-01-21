سعر Eris amplified OSMO (AMPOSMO)
سعر Eris amplified OSMO (AMPOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.492597. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMPOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eris amplified OSMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.98
- تغيير سعر Eris amplified OSMO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0223346927 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0329041988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0926399036374087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0223346927
|-4.53%
|60 يوم
|$ -0.0329041988
|-6.67%
|90 يوم
|$ -0.0926399036374087
|-15.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris amplified OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a liquid staking token of OSMO, issued by Eris Protocol
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