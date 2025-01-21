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سعر Eris amplified OSMO (AMPOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.492597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMPOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eris amplified OSMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.98 - تغيير سعر Eris amplified OSMO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eris amplified OSMO (AMPOSMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0223346927 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0329041988 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eris amplified OSMO مقابل USD هو $ -0.0926399036374087 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0223346927 -4.53% 60 يوم $ -0.0329041988 -6.67% 90 يوم $ -0.0926399036374087 -15.82%

تحليل سعر Eris amplified OSMO (AMPOSMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eris amplified OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.57%

معلومات سوق Eris amplified OSMO (AMPOSMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: