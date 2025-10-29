معلومات سعر Eris Amplified Luna (AMPLUNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.169402 $ 0.169402 $ 0.169402 24 ساعة منخفض $ 0.180224 $ 0.180224 $ 0.180224 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.169402$ 0.169402 $ 0.169402 24 ساعة مرتفع $ 0.180224$ 0.180224 $ 0.180224 عالية طوال الوقت $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 أدنى سعر $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -1.08% تغير السعر (7 أيام) -1.08%

سعر Eris Amplified Luna (AMPLUNA) في الوقت الحقيقي هو $0.174389. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMPLUNA بين أدنى سعر $ 0.169402 وأعلى سعر $ 0.180224، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMPLUNA على الإطلاق هو $ 4.1، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.07169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMPLUNA +0.99% على مدار الساعة الماضية، -1.37% على مدار 24 ساعة، و -1.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

القيمة السوقية $ 521.41K$ 521.41K $ 521.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 521.41K$ 521.41K $ 521.41K إمداد دورة التداول 2.99M 2.99M 2.99M إجمالي العرض 2,992,953.623253 2,992,953.623253 2,992,953.623253

القيمة السوقية الحالية لـ Eris Amplified Luna هي $ 521.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMPLUNA يبلغ 2.99M، مع إجمالي عرض 2992953.623253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 521.41K.