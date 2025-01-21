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سعر Eric the Goldfish (ERIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ERIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eric the Goldfish الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.74 - تغيير سعر Eric the Goldfish خلال اليوم هو -9.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eric the Goldfish (ERIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.84% 30 يوم $ 0 -8.31% 60 يوم $ 0 -67.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eric the Goldfish (ERIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eric the Goldfish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00187785$ 0.00187785 $ 0.00187785 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -9.84% تغير السعر (7 أيام) +9.99%

معلومات سوق Eric the Goldfish (ERIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: