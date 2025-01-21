سعر Eric the Goldfish (ERIC)
سعر Eric the Goldfish (ERIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ERIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eric the Goldfish الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.74
- تغيير سعر Eric the Goldfish خلال اليوم هو -9.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eric the Goldfish مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.84%
|30 يوم
|$ 0
|-8.31%
|60 يوم
|$ 0
|-67.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eric the Goldfish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-9.84%
+9.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oh hi im Elon’s fish eric nice to meet you Eric the Goldfish is a meme token, Fun for the community and long-term benefit for holders. We are more than just a token, we created an engaging fishing game that blends the world of blockchain fun. Join us in the pursuit of adventures as we cast our nets together. Eric the Goldfish is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $ERIC is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $ERIC show you the way.
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