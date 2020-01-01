توكنوميكس erebus (ERB)
معلومات erebus (ERB)
Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets.
AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces
توكنوميكس erebus (ERB) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار erebus (ERB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس erebus (ERB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس erebus (ERB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن ERB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ERB التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ERB، استكشف السعر المباشر لتوكن ERB!
توقعات سعر ERB
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