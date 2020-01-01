توكنوميكس Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD. الموقع الرسمي: https://equilibria.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.equilibria.fi/ اشتر EPENDLE الآن!

توكنوميكس Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.32M $ 16.32M $ 16.32M إجمالي العرض: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M العرض المتداول: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.32M $ 16.32M $ 16.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.473555 $ 0.473555 $ 0.473555 السعر الحالي: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 معرفة المزيد عن سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

توكنوميكس Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPENDLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPENDLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPENDLE، استكشف السعر المباشر لتوكن EPENDLE!

توقعات سعر EPENDLE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه EPENDLE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار EPENDLE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر EPENDLE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!