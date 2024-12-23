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سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) المباشر لليوم هو USD 1.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.39M . يتم تحديث سعر EPENDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Equilibria Finance ePENDLE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.01 - تغيير سعر Equilibria Finance ePENDLE خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.14M

أداء سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.3131377840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.5054126160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.3131377840 +20.60% 60 يوم $ +0.5054126160 +33.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equilibria Finance ePENDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.10%

معلومات سوق Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: