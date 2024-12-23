سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)
سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.39M. يتم تحديث سعر EPENDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equilibria Finance ePENDLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.01
- تغيير سعر Equilibria Finance ePENDLE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.14M
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خلال اليوم، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.3131377840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.5054126160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.3131377840
|+20.60%
|60 يوم
|$ +0.5054126160
|+33.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equilibria Finance ePENDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.
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