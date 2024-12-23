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سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

USD

مخطط سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) المباشر

$1.52
$1.52$1.52
0.00%(1D)

سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) لليوم

سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.39M. يتم تحديث سعر EPENDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equilibria Finance ePENDLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.01
- تغيير سعر Equilibria Finance ePENDLE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.14M

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أداء سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.3131377840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ +0.5054126160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equilibria Finance ePENDLE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.3131377840+20.60%
60 يوم$ +0.5054126160+33.25%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equilibria Finance ePENDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

--

--

-4.10%

معلومات سوق Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 12.39M
$ 12.39M$ 12.39M

$ 808.01
$ 808.01$ 808.01

8.14M
8.14M 8.14M

ما هو Equilibria Finance ePENDLE ( EPENDLE )

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

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المصدر Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة EPENDLE إلى العملات المحلية

1 EPENDLE إلى AUD
A$2.4168
1 EPENDLE إلى GBP
1.2008
1 EPENDLE إلى EUR
1.444
1 EPENDLE إلى USD
$1.52
1 EPENDLE إلى MYR
RM6.84
1 EPENDLE إلى TRY
53.4736
1 EPENDLE إلى JPY
¥237.8648
1 EPENDLE إلى RUB
156.1192
1 EPENDLE إلى INR
129.1088
1 EPENDLE إلى IDR
Rp24,516.1256
1 EPENDLE إلى PHP
89.4368
1 EPENDLE إلى EGP
￡E.77.2768
1 EPENDLE إلى BRL
R$9.2416
1 EPENDLE إلى CAD
C$2.1736
1 EPENDLE إلى BDT
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63.4904
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Bs77.52
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Rs421.3896
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฿51.9384
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NT$49.5976
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