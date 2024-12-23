سعر Equation (EQU)
سعر Equation (EQU) المباشر لليوم هو USD 0.114119. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.50K. يتم تحديث سعر EQU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 916.99
- تغيير سعر Equation خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 830.25K
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خلال اليوم، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0056851988166874 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0995411536 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0991674025 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.8743780568064495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0056851988166874
|-4.74%
|30 يوم
|$ -0.0995411536
|-87.22%
|60 يوم
|$ -0.0991674025
|-86.89%
|90 يوم
|$ -0.8743780568064495
|-88.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-4.74%
-19.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.
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