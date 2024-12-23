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سعر Equation (EQU) المباشر لليوم هو USD 0.114119 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.50K . يتم تحديث سعر EQU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Equation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 916.99 - تغيير سعر Equation خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 830.25K

أداء سعر Equation (EQU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0056851988166874 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0995411536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.0991674025 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Equation مقابل USD هو $ -0.8743780568064495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0056851988166874 -4.74% 30 يوم $ -0.0995411536 -87.22% 60 يوم $ -0.0991674025 -86.89% 90 يوم $ -0.8743780568064495 -88.45%

تحليل سعر Equation (EQU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.112169$ 0.112169 $ 0.112169 24 ساعة مرتفع $ 0.1202$ 0.1202 $ 0.1202 عالية طوال الوقت $ 55.09$ 55.09 $ 55.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) -19.15%

معلومات سوق Equation (EQU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: