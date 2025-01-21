سعر Equals9 (EQ9)
سعر Equals9 (EQ9) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EQ9 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equals9 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 705.96
- تغيير سعر Equals9 خلال اليوم هو +14.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EQ9 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EQ9.
خلال اليوم، كان سعر Equals9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equals9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equals9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equals9 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.70%
|30 يوم
|$ 0
|-23.56%
|60 يوم
|$ 0
|-50.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equals9: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+14.70%
+1.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EQ9 إلى AUD
A$--
|1 EQ9 إلى GBP
￡--
|1 EQ9 إلى EUR
€--
|1 EQ9 إلى USD
$--
|1 EQ9 إلى MYR
RM--
|1 EQ9 إلى TRY
₺--
|1 EQ9 إلى JPY
¥--
|1 EQ9 إلى RUB
₽--
|1 EQ9 إلى INR
₹--
|1 EQ9 إلى IDR
Rp--
|1 EQ9 إلى PHP
₱--
|1 EQ9 إلى EGP
￡E.--
|1 EQ9 إلى BRL
R$--
|1 EQ9 إلى CAD
C$--
|1 EQ9 إلى BDT
৳--
|1 EQ9 إلى NGN
₦--
|1 EQ9 إلى UAH
₴--
|1 EQ9 إلى VES
Bs--
|1 EQ9 إلى PKR
Rs--
|1 EQ9 إلى KZT
₸--
|1 EQ9 إلى THB
฿--
|1 EQ9 إلى TWD
NT$--
|1 EQ9 إلى CHF
Fr--
|1 EQ9 إلى HKD
HK$--
|1 EQ9 إلى MAD
.د.م--