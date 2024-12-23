سعر Equalizer DEX (EQUAL)
سعر Equalizer DEX (EQUAL) المباشر لليوم هو USD 1.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 777.81K. يتم تحديث سعر EQUAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equalizer DEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.15K
- تغيير سعر Equalizer DEX خلال اليوم هو -7.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 426.29K
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خلال اليوم، كان سعر Equalizer DEX مقابل USD هو $ -0.150940968440957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equalizer DEX مقابل USD هو $ -1.4468913680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equalizer DEX مقابل USD هو $ -1.5374431720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equalizer DEX مقابل USD هو $ -9.551520927887212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.150940968440957
|-7.78%
|30 يوم
|$ -1.4468913680
|-80.83%
|60 يوم
|$ -1.5374431720
|-85.89%
|90 يوم
|$ -9.551520927887212
|-84.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equalizer DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-7.78%
-83.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Equalizer is the token for our DEX. It is used for emissions and also converts to veEQUAL for governance voting.
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