سعر Equalizer (EQZ)
سعر Equalizer (EQZ) المباشر لليوم هو USD 0.00720964. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.48K. يتم تحديث سعر EQZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equalizer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.90
- تغيير سعر Equalizer خلال اليوم هو +0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ +0.0088130343 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ +0.0087425493 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.74%
|30 يوم
|$ +0.0088130343
|+122.24%
|60 يوم
|$ +0.0087425493
|+121.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equalizer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+0.74%
+38.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFi Flash Loans Made Easy The first dedicated platform that equalizes the decentralized markets Equalizer is the first dedicated flash loan marketplace built on top of a multi-chain infrastructure that can handle the rising demand of decentralized lending and borrowing, which can boost any listed asset’s trading volume. It offers top benefits over the popular do-it-all DeFi protocols and sets itself a class apart by offering lower fees, a virtually unlimited choice of token vaults, high liquidity through yield farming, and scalable infrastructure. Equalizer represents the next generation marketplace for flash loans, a dedicated platform that brings together liquidity providers and borrowers. On one side, we incentivize LPs to staking their funds in secure vaults by receiving more tokens from the fees of the flash loans provided. Additionally, the LPs are part of the yield farming program, designed to stimulate long-term liquidity providers. On the other side, borrowers are provided with a plethora of liquid pools (vaults) that bring more advantages than any other competitor in the market: lower fees, a wider range of tokens, a minimum level of available liquidity, reliability in all market conditions, available on multiple chains
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