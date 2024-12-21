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سعر Equalizer (EQZ) المباشر لليوم هو USD 0.00720964 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.48K . يتم تحديث سعر EQZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Equalizer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.90 - تغيير سعر Equalizer خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر Equalizer (EQZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ +0.0088130343 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ +0.0087425493 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Equalizer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.74% 30 يوم $ +0.0088130343 +122.24% 60 يوم $ +0.0087425493 +121.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Equalizer (EQZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equalizer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00704039$ 0.00704039 $ 0.00704039 24 ساعة مرتفع $ 0.00762898$ 0.00762898 $ 0.00762898 عالية طوال الوقت $ 5.45$ 5.45 $ 5.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) +38.74%

معلومات سوق Equalizer (EQZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: