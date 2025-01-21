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سعر EQ9 (EQ9) المباشر لليوم هو USD 0.00515632 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EQ9 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EQ9 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 806.52 - تغيير سعر EQ9 خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EQ9 (EQ9) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EQ9 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EQ9 مقابل USD هو $ +0.0005969569 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EQ9 مقابل USD هو $ -0.0025352527 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EQ9 مقابل USD هو $ -0.001862729846426893 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ +0.0005969569 +11.58% 60 يوم $ -0.0025352527 -49.16% 90 يوم $ -0.001862729846426893 -26.53%

تحليل سعر EQ9 (EQ9)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EQ9: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00515632$ 0.00515632 $ 0.00515632 24 ساعة مرتفع $ 0.00518188$ 0.00518188 $ 0.00518188 عالية طوال الوقت $ 0.01876105$ 0.01876105 $ 0.01876105 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق EQ9 (EQ9)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: