سعر Epoch Island (EPOCH)
سعر Epoch Island (EPOCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.82K. يتم تحديث سعر EPOCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Epoch Island الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.11
- تغيير سعر Epoch Island خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 81.32M
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خلال اليوم، كان سعر Epoch Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Epoch Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Epoch Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Epoch Island مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-27.44%
|60 يوم
|$ 0
|-68.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Epoch Island: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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