سعر Epics Token (EPCT)
سعر Epics Token (EPCT) المباشر لليوم هو USD 0.01866801. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EPCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Epics Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.69K
- تغيير سعر Epics Token خلال اليوم هو -0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.0001609611 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.0030305106 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.005042702126348616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.33%
|30 يوم
|$ +0.0001609611
|+0.86%
|60 يوم
|$ +0.0030305106
|+16.23%
|90 يوم
|$ +0.005042702126348616
|+37.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Epics Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-0.33%
+0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buidl to Earn. Epics is a decentralized crowdsourcing platform for incentivizing open source software development. Clients can set up a GitHub issue as a Quest (Smart Contract). Developers can receive token prizes by solving GitHub issues (Quests). This ecosystem makes developers focus on problems in their expertise. Also, clients will be able to solve more advanced problems. The more token prizes, the more attention to be solved issues. As a result, open source software grows faster in quality. Epics solves resource imbalances in software development.
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