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سعر Epics Token (EPCT) المباشر لليوم هو USD 0.01866801 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EPCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Epics Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.69K - تغيير سعر Epics Token خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Epics Token (EPCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.0001609611 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.0030305106 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Epics Token مقابل USD هو $ +0.005042702126348616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ +0.0001609611 +0.86% 60 يوم $ +0.0030305106 +16.23% 90 يوم $ +0.005042702126348616 +37.01%

تحليل سعر Epics Token (EPCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Epics Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01848581$ 0.01848581 $ 0.01848581 24 ساعة مرتفع $ 0.0188926$ 0.0188926 $ 0.0188926 عالية طوال الوقت $ 0.01919581$ 0.01919581 $ 0.01919581 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) +0.75%

معلومات سوق Epics Token (EPCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: