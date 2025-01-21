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سعر Epic League (EPL) المباشر لليوم هو USD 0.062022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Epic League الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.34K - تغيير سعر Epic League خلال اليوم هو -2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Epic League (EPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ -0.0016365248959081 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.0033301720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.0102402043 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.02139374629703967 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016365248959081 -2.57% 30 يوم $ +0.0033301720 +5.37% 60 يوم $ +0.0102402043 +16.51% 90 يوم $ +0.02139374629703967 +52.66%

تحليل سعر Epic League (EPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060399$ 0.060399 $ 0.060399 24 ساعة مرتفع $ 0.063912$ 0.063912 $ 0.063912 عالية طوال الوقت $ 0.090471$ 0.090471 $ 0.090471 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) +7.16%

معلومات سوق Epic League (EPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: