سعر Epic League (EPL)
سعر Epic League (EPL) المباشر لليوم هو USD 0.062022. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Epic League الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.34K
- تغيير سعر Epic League خلال اليوم هو -2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ -0.0016365248959081 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.0033301720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.0102402043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic League مقابل USD هو $ +0.02139374629703967 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016365248959081
|-2.57%
|30 يوم
|$ +0.0033301720
|+5.37%
|60 يوم
|$ +0.0102402043
|+16.51%
|90 يوم
|$ +0.02139374629703967
|+52.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-2.57%
+7.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EPL Token can be exchanged with in-game assets of Epic League game series.
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