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سعر Epic Cash (EPIC) المباشر لليوم هو USD 0.784846 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.23M . يتم تحديث سعر EPIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Epic Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99K - تغيير سعر Epic Cash خلال اليوم هو +9.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.13M

أداء سعر Epic Cash (EPIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.065623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.4591607314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.8862294238 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.065623 +9.12% 30 يوم $ +0.4591607314 +58.50% 60 يوم $ +0.8862294238 +112.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Epic Cash (EPIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.717458$ 0.717458 $ 0.717458 24 ساعة مرتفع $ 0.790767$ 0.790767 $ 0.790767 عالية طوال الوقت $ 6.72$ 6.72 $ 6.72 تغير السعر (1 ساعة) +2.20% تغير السعر (1يوم) +9.12% تغير السعر (7 أيام) +20.10%

معلومات سوق Epic Cash (EPIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: