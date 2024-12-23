سعر Epic Cash (EPIC)
سعر Epic Cash (EPIC) المباشر لليوم هو USD 0.784846. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.23M. يتم تحديث سعر EPIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Epic Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99K
- تغيير سعر Epic Cash خلال اليوم هو +9.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.13M
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خلال اليوم، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.065623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.4591607314 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ +0.8862294238 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic Cash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.065623
|+9.12%
|30 يوم
|$ +0.4591607314
|+58.50%
|60 يوم
|$ +0.8862294238
|+112.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.20%
+9.12%
+20.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Epic Cash stands out in the crowded cryptocurrency space by prioritizing privacy and security. Because it runs on the Mimblewimble protocol, it’s one of the few privacy coins that doesn’t store transaction information on its blockchain, making it immune to the decrypting power of upcoming quantum computing. Unconfiscatable Private Property and Superior Money on the Blockchain. Private: All transactions are completely private and the blockchain doesn’t store transaction information. Scarce: Only 21 million Epic Cash coins will ever be mined, making it a rare and valuable asset, like Bitcoin. Fungible: All coins are interchangeable. Because they have no history, it’s impossible for there to be tainted coins.
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