سعر Epic Ballad Coin (EBC)
سعر Epic Ballad Coin (EBC) المباشر لليوم هو USD 0.209331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Epic Ballad Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.54M
- تغيير سعر Epic Ballad Coin خلال اليوم هو -3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ -0.0085917847177378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ +0.1486494389 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ +0.1987863695 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0085917847177378
|-3.94%
|30 يوم
|$ +0.1486494389
|+71.01%
|60 يوم
|$ +0.1987863695
|+94.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic Ballad Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-3.94%
+26.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Epic Ballad showcases a revolutionary mobile game that elevates the fusion of real-time strategy and idle card gameplay to new heights. Moreover, by incorporating blockchain technology, it has created a novel gaming economic model. The innovation of Epic Ballad lies in its "play-to-earn" model, which, through the introduction of NFT heroes and game tokens, allows players to gain actual economic benefits while enjoying the game. By participating in various in-game activities, players can not only enjoy the fun of the game but also earn EBC, the cryptocurrency issued by Epic Ballad.
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