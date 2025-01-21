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سعر Epic Ballad Coin (EBC) المباشر لليوم هو USD 0.209331 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Epic Ballad Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.54M - تغيير سعر Epic Ballad Coin خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Epic Ballad Coin (EBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ -0.0085917847177378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ +0.1486494389 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ +0.1987863695 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Epic Ballad Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0085917847177378 -3.94% 30 يوم $ +0.1486494389 +71.01% 60 يوم $ +0.1987863695 +94.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Epic Ballad Coin (EBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Epic Ballad Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.191325$ 0.191325 $ 0.191325 24 ساعة مرتفع $ 0.227352$ 0.227352 $ 0.227352 عالية طوال الوقت $ 0.227352$ 0.227352 $ 0.227352 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) +26.22%

معلومات سوق Epic Ballad Coin (EBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: