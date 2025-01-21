سعر EOS Stable Coin (ESCC)
سعر EOS Stable Coin (ESCC) المباشر لليوم هو USD 0.00203915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EOS Stable Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 807.26K
- تغيير سعر EOS Stable Coin خلال اليوم هو +6.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ +0.00012969 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012969
|+6.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EOS Stable Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
+6.79%
-65.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Eos Stable Coin Chain (ESCC) is a pioneering blockchain platform, intricately designed to optimize and facilitate transactions involving stablecoins, it is the culmination of integrating EOS technology with EOS EVM (Ethereum Virtual Machine) architecture.
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