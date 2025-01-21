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سعر EOS Stable Coin (ESCC) المباشر لليوم هو USD 0.00203915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ESCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EOS Stable Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 807.26K - تغيير سعر EOS Stable Coin خلال اليوم هو +6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EOS Stable Coin (ESCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ +0.00012969 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EOS Stable Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012969 +6.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EOS Stable Coin (ESCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EOS Stable Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00164593$ 0.00164593 $ 0.00164593 24 ساعة مرتفع $ 0.00305436$ 0.00305436 $ 0.00305436 عالية طوال الوقت $ 0.00676618$ 0.00676618 $ 0.00676618 تغير السعر (1 ساعة) -1.36% تغير السعر (1يوم) +6.79% تغير السعر (7 أيام) -65.95%

معلومات سوق EOS Stable Coin (ESCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: