توكنوميكس Envision Labs (VIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Envision Labs (VIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Envision Labs (VIS) Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. الموقع الرسمي: https://envisionlabs.io/ الوثيقة البيضاء: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms اشتر VIS الآن!

توكنوميكس Envision Labs (VIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Envision Labs (VIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 518.01K $ 518.01K $ 518.01K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 55.00M $ 55.00M $ 55.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 941.83K $ 941.83K $ 941.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.203013 $ 0.203013 $ 0.203013 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00924611 $ 0.00924611 $ 0.00924611 السعر الحالي: $ 0.0094183 $ 0.0094183 $ 0.0094183 معرفة المزيد عن سعر Envision Labs (VIS)

توكنوميكس Envision Labs (VIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Envision Labs (VIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIS، استكشف السعر المباشر لتوكن VIS!

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