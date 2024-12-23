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سعر Envision Labs (VIS) المباشر لليوم هو USD 0.103309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.67M . يتم تحديث سعر VIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Envision Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.62K - تغيير سعر Envision Labs خلال اليوم هو -15.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.00M

أداء سعر Envision Labs (VIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ -0.018482695846065305 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0050800341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0409158807 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0648745959354716 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.018482695846065305 -15.17% 30 يوم $ +0.0050800341 +4.92% 60 يوم $ +0.0409158807 +39.61% 90 يوم $ +0.0648745959354716 +168.79%

تحليل سعر Envision Labs (VIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Envision Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.096487$ 0.096487 $ 0.096487 24 ساعة مرتفع $ 0.122365$ 0.122365 $ 0.122365 عالية طوال الوقت $ 0.203013$ 0.203013 $ 0.203013 تغير السعر (1 ساعة) +3.72% تغير السعر (1يوم) -15.17% تغير السعر (7 أيام) -34.86%

معلومات سوق Envision Labs (VIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: