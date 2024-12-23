سعر Envision Labs (VIS)
سعر Envision Labs (VIS) المباشر لليوم هو USD 0.103309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.67M. يتم تحديث سعر VIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Envision Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.62K
- تغيير سعر Envision Labs خلال اليوم هو -15.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIS.
خلال اليوم، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ -0.018482695846065305 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0050800341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0409158807 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Envision Labs مقابل USD هو $ +0.0648745959354716 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.018482695846065305
|-15.17%
|30 يوم
|$ +0.0050800341
|+4.92%
|60 يوم
|$ +0.0409158807
|+39.61%
|90 يوم
|$ +0.0648745959354716
|+168.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Envision Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.72%
-15.17%
-34.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VIS إلى AUD
A$0.16426131
|1 VIS إلى GBP
￡0.08161411
|1 VIS إلى EUR
€0.09814355
|1 VIS إلى USD
$0.103309
|1 VIS إلى MYR
RM0.4648905
|1 VIS إلى TRY
₺3.63544371
|1 VIS إلى JPY
¥16.16682541
|1 VIS إلى RUB
₽10.61086739
|1 VIS إلى INR
₹8.77506646
|1 VIS إلى IDR
Rp1,666.27396027
|1 VIS إلى PHP
₱6.07870156
|1 VIS إلى EGP
￡E.5.25222956
|1 VIS إلى BRL
R$0.62811872
|1 VIS إلى CAD
C$0.14773187
|1 VIS إلى BDT
৳12.29480409
|1 VIS إلى NGN
₦159.92026582
|1 VIS إلى UAH
₴4.31521693
|1 VIS إلى VES
Bs5.268759
|1 VIS إلى PKR
Rs28.64035407
|1 VIS إلى KZT
₸54.03164009
|1 VIS إلى THB
฿3.53006853
|1 VIS إلى TWD
NT$3.37097267
|1 VIS إلى CHF
Fr0.09194501
|1 VIS إلى HKD
HK$0.80271093
|1 VIS إلى MAD
.د.م1.03515618