سعر EnteriseCoin المباشر اليوم هو 0.086161 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ENT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ENT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ENT

معلومات سعر ENT

الوثيقة البيضاء لـ ENT

الموقع الرسمي لـ ENT

اقتصاد توكن ENT

توقعات سعر ENT

شعار EnteriseCoin

سعر EnteriseCoin (ENT)

السعر المباشر لـ 1 ENT إلى USD:

$0.086161
$0.086161
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار EnteriseCoin (ENT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:26:48 (UTC+8)

معلومات سعر EnteriseCoin (ENT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0
$ 0.094847
$ 0.077312
-0.54%

-0.54%

سعر EnteriseCoin (ENT) في الوقت الحقيقي هو $0.086161. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENT على الإطلاق هو $ 0.094847، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.077312.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EnteriseCoin (ENT)

$ 1.38M
--
$ 43.08M
16.05M
500,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ EnteriseCoin هي $ 1.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENT يبلغ 16.05M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.08M.

سجل سعر EnteriseCoin (ENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EnteriseCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EnteriseCoin مقابل USD هو $ -0.0006180328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EnteriseCoin مقابل USD هو $ -0.0011987321 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EnteriseCoin مقابل USD هو $ -0.00251024388983812 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0006180328-0.71%
60 يوم$ -0.0011987321-1.39%
90 يوم$ -0.00251024388983812-2.83%

ما هو EnteriseCoin ( ENT )

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق.

المصدر EnteriseCoin (ENT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر EnteriseCoin (USD)

كم ستكون قيمة EnteriseCoin (ENT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك EnteriseCoin (ENT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة EnteriseCoin.

تحقق الآن من توقعات سعر EnteriseCoin!

عملة ENT إلى العملات المحلية

توكنوميكس EnteriseCoin (ENT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس EnteriseCoin (ENT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ENT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول EnteriseCoin (ENT)

كم يساوي EnteriseCoin (ENT) اليوم؟
سعر ENT المباشر في USD هو USD 0.086161، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ENT إلى USD الحالي؟
سعر ENT إلى USD الحالي هو $ 0.086161. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ EnteriseCoin ؟
القيمة السوقية لعملة ENT هي $ 1.38M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ENT؟
العرض المتداول لتوكن ENT هو 16.05M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ENT؟
حقق ENT سعرًا قياسيًا قدره 0.094847 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ENT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.077312 ENT.
ما هو حجم تداول ENT؟
حجم تداول ENT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ENT هذا العام؟
قد يرتفع ENT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ENT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:26:48 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.