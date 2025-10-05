معلومات سعر EnteriseCoin (ENT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 أدنى سعر $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.54% تغير السعر (7 أيام) -0.54%

سعر EnteriseCoin (ENT) في الوقت الحقيقي هو $0.086161. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENT على الإطلاق هو $ 0.094847، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.077312.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EnteriseCoin (ENT)

القيمة السوقية $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M إمداد دورة التداول 16.05M 16.05M 16.05M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EnteriseCoin هي $ 1.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENT يبلغ 16.05M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.08M.