سعر EnterDAO (ENTR)
سعر EnterDAO (ENTR) المباشر لليوم هو USD 0.00602669. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.61K. يتم تحديث سعر ENTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EnterDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.66
- تغيير سعر EnterDAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.63M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ENTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ENTR.
خلال اليوم، كان سعر EnterDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EnterDAO مقابل USD هو $ -0.0003679902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EnterDAO مقابل USD هو $ -0.0006855950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EnterDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003679902
|-6.10%
|60 يوم
|$ -0.0006855950
|-11.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EnterDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ENTR إلى AUD
A$0.0095824371
|1 ENTR إلى GBP
￡0.0047610851
|1 ENTR إلى EUR
€0.0057253555
|1 ENTR إلى USD
$0.00602669
|1 ENTR إلى MYR
RM0.0269995712
|1 ENTR إلى TRY
₺0.2120792211
|1 ENTR إلى JPY
¥0.9435385864
|1 ENTR إلى RUB
₽0.6199656003
|1 ENTR إلى INR
₹0.5122083831
|1 ENTR إلى IDR
Rp97.2046638107
|1 ENTR إلى PHP
₱0.3530435002
|1 ENTR إلى EGP
￡E.0.3063969196
|1 ENTR إلى BRL
R$0.0365820083
|1 ENTR إلى CAD
C$0.0086181667
|1 ENTR إلى BDT
৳0.7171158431
|1 ENTR إلى NGN
₦9.3147917971
|1 ENTR إلى UAH
₴0.2516745744
|1 ENTR إلى VES
Bs0.30736119
|1 ENTR إلى PKR
Rs1.6703574004
|1 ENTR إلى KZT
₸3.1520191369
|1 ENTR إلى THB
฿0.2065346663
|1 ENTR إلى TWD
NT$0.197072763
|1 ENTR إلى CHF
Fr0.0053637541
|1 ENTR إلى HKD
HK$0.0467671144
|1 ENTR إلى MAD
.د.م0.0603874338