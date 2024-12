ما هو EnterDAO ( ENTR )

EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application.

المصدر EnterDAO (ENTR) الموقع الرسمي