سعر ENTERBEAT (EBT)
سعر ENTERBEAT (EBT) المباشر لليوم هو USD 0.258012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.31M. يتم تحديث سعر EBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENTERBEAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ENTERBEAT خلال اليوم هو +293.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ +0.192468 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.192468
|+293.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENTERBEAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
+293.65%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
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