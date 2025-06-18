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سعر ENTERBEAT (EBT) المباشر لليوم هو USD 0.258012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.31M . يتم تحديث سعر EBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ENTERBEAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ENTERBEAT خلال اليوم هو +293.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر ENTERBEAT (EBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ +0.192468 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ENTERBEAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.192468 +293.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ENTERBEAT (EBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ENTERBEAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053318$ 0.053318 $ 0.053318 24 ساعة مرتفع $ 0.260206$ 0.260206 $ 0.260206 عالية طوال الوقت $ 0.260206$ 0.260206 $ 0.260206 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) +293.65% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ENTERBEAT (EBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: