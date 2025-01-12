سعر ENTER (ENTER)
سعر ENTER (ENTER) المباشر لليوم هو USD 0.00297288. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.69K. يتم تحديث سعر ENTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENTER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.24
- تغيير سعر ENTER خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.25M
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خلال اليوم، كان سعر ENTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENTER مقابل USD هو $ -0.0004304207 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENTER مقابل USD هو $ -0.0016208611 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENTER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004304207
|-14.47%
|60 يوم
|$ -0.0016208611
|-54.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voting escrow ENTER (veENTER) is a governance and yield-boosting framework engineered to incentivize NFT listings and generate marketplace activity.
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