سعر Entangle (NTGL)
سعر Entangle (NTGL) المباشر لليوم هو USD 0.00033533. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 201.48M. يتم تحديث سعر NTGL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Entangle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Entangle خلال اليوم هو -18.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 602.24B
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خلال اليوم، كان سعر Entangle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Entangle مقابل USD هو $ -0.0002934332 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Entangle مقابل USD هو $ -0.0003331432 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Entangle مقابل USD هو $ -0.07127560218988902 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.21%
|30 يوم
|$ -0.0002934332
|-87.50%
|60 يوم
|$ -0.0003331432
|-99.34%
|90 يوم
|$ -0.07127560218988902
|-99.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Entangle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.58%
-18.21%
+29.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.
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|1 NTGL إلى VND
₫8.59819653
|1 NTGL إلى AUD
A$0.0005298214
|1 NTGL إلى GBP
￡0.0002548508
|1 NTGL إلى EUR
€0.0002917371
|1 NTGL إلى USD
$0.00033533
|1 NTGL إلى MYR
RM0.0014821586
|1 NTGL إلى TRY
₺0.0127458933
|1 NTGL إلى JPY
¥0.0477576986
|1 NTGL إلى RUB
₽0.0284192175
|1 NTGL إلى INR
₹0.0288216135
|1 NTGL إلى IDR
Rp5.6835584695
|1 NTGL إلى KRW
₩0.4797264513
|1 NTGL إلى PHP
₱0.0191741694
|1 NTGL إلى EGP
￡E.0.0171890158
|1 NTGL إلى BRL
R$0.0019650338
|1 NTGL إلى CAD
C$0.0004627554
|1 NTGL إلى BDT
৳0.0406587625
|1 NTGL إلى NGN
₦0.5331143406
|1 NTGL إلى UAH
₴0.0138524823
|1 NTGL إلى VES
Bs0.02380843
|1 NTGL إلى PKR
Rs0.0938219807
|1 NTGL إلى KZT
₸0.1729363876
|1 NTGL إلى THB
฿0.0112369083
|1 NTGL إلى TWD
NT$0.010864692
|1 NTGL إلى AED
د.إ0.0012306611
|1 NTGL إلى CHF
Fr0.0002716173
|1 NTGL إلى HKD
HK$0.0025988075
|1 NTGL إلى MAD
.د.م0.0031118624
|1 NTGL إلى MXN
$0.0067971391