سعر Enrex (ENRX)
سعر Enrex (ENRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ENRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Enrex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.37
- تغيير سعر Enrex خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ENRX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ENRX.
خلال اليوم، كان سعر Enrex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Enrex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Enrex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Enrex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-4.60%
|60 يوم
|$ 0
|-2.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Enrex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.28%
-2.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enrex will enable: • Investing in a growing environmental market. • Offsetting your CO2 emissions directly by way of balancing them from one cryptocurrency for other cryptocurrencies and for real world use cases. • Trading mandatory carbon offsets and renewable energy certificates directly with cryptocurrency. Enrex is for: • Launching sustainable and CO2 neutral ICO/IEO/IDO on any blockchain. • Making any cryptocurrency transactions and mining, NFT, CO2 neutral or based on renewable energy. • Track transactions and cryptocurrencies for sustainability. By Elon Musk's account, climate concerns disqualify Tesla from accepting Bitcoin. Tesla CEO Elon Musk said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is a reasonable clean energy usage by miners. Bitcoin cryptocurrency consumes more electricity than the entire annual energy consumption of the Netherlands, Cambridge University researchers state. In renewable energy certificates and CO2 allowances directly from crypto. Enrex provides five application products that lets its users navigate the inner working of the Enrex ecosystem. Those applications are: Enrex Exchange - the secondary market for government-mandated renewable energy certificates and CO2 allowances directly via a $ENRX token; Enrex DEX v2 - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem; Enrex Offsetting - Enrex decentralized application (dapp) will let you cancel/use your certificates and allowances by entering comments to provide the cancellation amount and the cancellation object (CO2 allowances or renewable energy certificates). For crypto transactions/ smart contracts / ICO/IEO/IDO/mining; Tracking Offsets on the Blockchain - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem; Enrex Environmental API - will enable decentralized and
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ENRX إلى AUD
A$--
|1 ENRX إلى GBP
￡--
|1 ENRX إلى EUR
€--
|1 ENRX إلى USD
$--
|1 ENRX إلى MYR
RM--
|1 ENRX إلى TRY
₺--
|1 ENRX إلى JPY
¥--
|1 ENRX إلى RUB
₽--
|1 ENRX إلى INR
₹--
|1 ENRX إلى IDR
Rp--
|1 ENRX إلى PHP
₱--
|1 ENRX إلى EGP
￡E.--
|1 ENRX إلى BRL
R$--
|1 ENRX إلى CAD
C$--
|1 ENRX إلى BDT
৳--
|1 ENRX إلى NGN
₦--
|1 ENRX إلى UAH
₴--
|1 ENRX إلى VES
Bs--
|1 ENRX إلى PKR
Rs--
|1 ENRX إلى KZT
₸--
|1 ENRX إلى THB
฿--
|1 ENRX إلى TWD
NT$--
|1 ENRX إلى CHF
Fr--
|1 ENRX إلى HKD
HK$--
|1 ENRX إلى MAD
.د.م--