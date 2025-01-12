سعر Enreach (NRCH)
سعر Enreach (NRCH) المباشر لليوم هو USD 1.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NRCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Enreach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر Enreach خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Enreach مقابل USD هو $ -0.014525150777132 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Enreach مقابل USD هو $ +1.7747149720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Enreach مقابل USD هو $ +2.2348873200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Enreach مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.014525150777132
|-1.24%
|30 يوم
|$ +1.7747149720
|+152.99%
|60 يوم
|$ +2.2348873200
|+192.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Enreach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.24%
+203.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enreach is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO) that envisions to play a pivotal role in the adoption, realisation, development and monetisation of decentralised finance (DeFi).
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