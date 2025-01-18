سعر ENO (ENO)
سعر ENO (ENO) المباشر لليوم هو USD 0.158603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ENO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.43K
- تغيير سعر ENO خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ENO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ENO.
خلال اليوم، كان سعر ENO مقابل USD هو $ -0.0023428942119825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENO مقابل USD هو $ -0.0971987224 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENO مقابل USD هو $ -0.1065387262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENO مقابل USD هو $ -0.3175279816904595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0023428942119825
|-1.45%
|30 يوم
|$ -0.0971987224
|-61.28%
|60 يوم
|$ -0.1065387262
|-67.17%
|90 يوم
|$ -0.3175279816904595
|-66.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-1.45%
-12.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RWA, DEFI ENO is a Web3 platform fostering decentralized social clubs by offering tools like tokens and NFTs, aimed at enhancing community creation and engagement. What is the ENO token?: ENO introduces a novel ecosystem of vibrant, decentralized social clubs that unite individuals around shared passions and interests. Utilizing blockchain technology, ENO transcends traditional social club constraints, offering an inclusive, transparent, and empowering platform for community building and engagement. Innovative Ecosystem Components: ENO Token: The backbone of the ecosystem, serving as a utility token that facilitates transactions, rewards participation, and grants access to premium features within ENO Social Clubs, ENO Swap, ENOVERSE, and more. Decentralized Social Clubs (ESC): These clubs form the core of the ENO ecosystem, providing a dynamic space for members to connect, collaborate, and engage in curated experiences based on common interests. ENO Wine Social Club (EWSC): A flagship component showcasing a premium, exclusive focus on the fine wine experience, integrating Wine Digital Assets (WDA) that represent unique wine-related privileges and experiences. ENO Labs: The innovation hub supporting the decentralized social club ecosystem with services including design, marketing, programming, and strategic guidance. ENO Swap: A decentralized exchange platform within ENO, facilitating secure token exchanges and enhancing liquidity within the ecosystem. ENOVERSE: A virtual and augmented reality platform that elevates social interaction and collaboration, offering an immersive environment for community members. ENO Academy: The educational branch providing extensive resources, workshops, and courses on blockchain technology and social club management.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ENO إلى AUD
A$0.25535083
|1 ENO إلى GBP
￡0.13005446
|1 ENO إلى EUR
€0.15384491
|1 ENO إلى USD
$0.158603
|1 ENO إلى MYR
RM0.7137135
|1 ENO إلى TRY
₺5.63992268
|1 ENO إلى JPY
¥24.77696066
|1 ENO إلى RUB
₽16.2568075
|1 ENO إلى INR
₹13.73184774
|1 ENO إلى IDR
Rp2,600.04876432
|1 ENO إلى PHP
₱9.27034535
|1 ENO إلى EGP
￡E.7.9935912
|1 ENO إلى BRL
R$0.95954815
|1 ENO إلى CAD
C$0.22838832
|1 ENO إلى BDT
৳19.2702645
|1 ENO إلى NGN
₦247.04479089
|1 ENO إلى UAH
₴6.67877233
|1 ENO إلى VES
Bs8.564562
|1 ENO إلى PKR
Rs44.21534434
|1 ENO إلى KZT
₸84.18330034
|1 ENO إلى THB
฿5.46387335
|1 ENO إلى TWD
NT$5.21328061
|1 ENO إلى CHF
Fr0.14432873
|1 ENO إلى HKD
HK$1.23393134
|1 ENO إلى MAD
.د.م1.59237412