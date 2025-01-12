سعر ENNO Cash (ENNO)
سعر ENNO Cash (ENNO) المباشر لليوم هو USD 0.01942526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ENNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENNO Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر ENNO Cash خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ -0.00056028342539079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ -0.0011388486 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ +0.0020462879 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ +0.00135590137923081 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00056028342539079
|-2.80%
|30 يوم
|$ -0.0011388486
|-5.86%
|60 يوم
|$ +0.0020462879
|+10.53%
|90 يوم
|$ +0.00135590137923081
|+7.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENNO Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.80%
-7.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ENNO Cash is the native utility token of Enno Wallet. The current and planned use-cases of Enno Cash token include: - Sponsored Assets: ENNO Cash holders will be able to use ENNO Cash tokens to sign transactions on Waves Blockchain. - Staking incentives: ENNO Cash holders will be able to stake Enno Cash tokens to receive daily ENNO Cash rewards. - Governance: ENNO Cash stakers will vote to vote determine the weights of rewards for distribution in the future. ENNO Cash stakers will gain voting power and participate in the governance process to change product parameters. - Enno Wallet club membership rights: Enno Wallet users will receive ENNO Cash tokens based on the size of their activities. They will enjoy retroactive incentives of Enno Wallet and they will have privilege rights when joining Launchpad, Airdrops, Contests, or events.
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