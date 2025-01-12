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سعر ENNO Cash (ENNO) المباشر لليوم هو USD 0.01942526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ENNO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ENNO Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K - تغيير سعر ENNO Cash خلال اليوم هو -2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ENNO Cash (ENNO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ -0.00056028342539079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ -0.0011388486 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ +0.0020462879 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ENNO Cash مقابل USD هو $ +0.00135590137923081 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00056028342539079 -2.80% 30 يوم $ -0.0011388486 -5.86% 60 يوم $ +0.0020462879 +10.53% 90 يوم $ +0.00135590137923081 +7.50%

تحليل سعر ENNO Cash (ENNO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ENNO Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01819117$ 0.01819117 $ 0.01819117 24 ساعة مرتفع $ 0.02000563$ 0.02000563 $ 0.02000563 عالية طوال الوقت $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) -7.55%

معلومات سوق ENNO Cash (ENNO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: