سعر EnKrypto (KRYPT)
سعر EnKrypto (KRYPT) المباشر لليوم هو USD 0.00279455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M. يتم تحديث سعر KRYPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EnKrypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر EnKrypto خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 957.11M
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خلال اليوم، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ -0.0018787997 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ -0.0023108016 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0018787997
|-67.23%
|60 يوم
|$ -0.0023108016
|-82.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EnKrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
+0.02%
-12.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.
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|1 KRYPT إلى EUR
€0.0026548225
|1 KRYPT إلى USD
$0.00279455
|1 KRYPT إلى MYR
RM0.012575475
|1 KRYPT إلى TRY
₺0.0983402145
|1 KRYPT إلى JPY
¥0.4373191295
|1 KRYPT إلى RUB
₽0.2870282305
|1 KRYPT إلى INR
₹0.237369077
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Rp45.0733807865
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₱0.164431322
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￡E.0.142074922
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R$0.016990864
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Fr0.0024871495
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.د.م0.028001391