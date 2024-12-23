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سعر EnKrypto (KRYPT) المباشر لليوم هو USD 0.00279455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M . يتم تحديث سعر KRYPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EnKrypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر EnKrypto خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 957.11M

أداء سعر EnKrypto (KRYPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ -0.0018787997 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ -0.0023108016 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EnKrypto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ -0.0018787997 -67.23% 60 يوم $ -0.0023108016 -82.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EnKrypto (KRYPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EnKrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00272539$ 0.00272539 $ 0.00272539 24 ساعة مرتفع $ 0.00289671$ 0.00289671 $ 0.00289671 عالية طوال الوقت $ 0.01708923$ 0.01708923 $ 0.01708923 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -12.48%

معلومات سوق EnKrypto (KRYPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: