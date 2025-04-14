سعر EnKryptedAI (KRAI)
سعر EnKryptedAI (KRAI) المباشر لليوم هو USD 0.01159354. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EnKryptedAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EnKryptedAI خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KRAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KRAI.
خلال اليوم، كان سعر EnKryptedAI مقابل USD هو $ -0.00019269590144132 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EnKryptedAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EnKryptedAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EnKryptedAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019269590144132
|-1.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EnKryptedAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-1.63%
+25.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EnKryptedAI isn’t just another crypto project—it’s a next-gen AI-powered watchdog designed to keep investors safe in an increasingly complex blockchain landscape. Unlike traditional security tools, EnKryptedAI leverages machine learning, blockchain forensics, and real-time threat intelligence to detect scams, fraudulent transactions, and high-risk projects before they cause damage. By continuously scanning the blockchain, monitoring smart contract vulnerabilities, and analyzing transaction patterns, EnKryptedAI acts as a real-time security layer for crypto enthusiasts, traders, and developers. What truly sets EnKryptedAI apart is its adaptive AI engine, which evolves with emerging threats. Instead of relying on outdated blacklists or manual reporting, EnKryptedAI’s AI models learn from historical fraud data, anomaly detection, and decentralized risk scoring to provide proactive alerts. Whether it's identifying rug pulls, phishing schemes, or pump-and-dump tactics, EnKryptedAI delivers instant, AI-driven risk assessments to ensure users make informed decisions. Integrated with trading platforms, wallets, and DeFi applications, EnKryptedAI becomes a seamless guardian, empowering users to trade with confidence.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KRAI إلى VND
₫297.26995914
|1 KRAI إلى AUD
A$0.0183177932
|1 KRAI إلى GBP
￡0.0088110904
|1 KRAI إلى EUR
€0.0100863798
|1 KRAI إلى USD
$0.01159354
|1 KRAI إلى MYR
RM0.0512434468
|1 KRAI إلى TRY
₺0.4406704554
|1 KRAI إلى JPY
¥1.6542822226
|1 KRAI إلى RUB
₽0.9800019362
|1 KRAI إلى INR
₹0.99704444
|1 KRAI إلى IDR
Rp193.2255893764
|1 KRAI إلى KRW
₩16.5858342594
|1 KRAI إلى PHP
₱0.6612955216
|1 KRAI إلى EGP
￡E.0.5931255064
|1 KRAI إلى BRL
R$0.0679381444
|1 KRAI إلى CAD
C$0.0159990852
|1 KRAI إلى BDT
৳1.405716725
|1 KRAI إلى NGN
₦18.4316417628
|1 KRAI إلى UAH
₴0.4789291374
|1 KRAI إلى VES
Bs0.82314134
|1 KRAI إلى PKR
Rs3.2437565566
|1 KRAI إلى KZT
₸5.9790204488
|1 KRAI إلى THB
฿0.3879198484
|1 KRAI إلى TWD
NT$0.3758625668
|1 KRAI إلى AED
د.إ0.0425482918
|1 KRAI إلى CHF
Fr0.0093907674
|1 KRAI إلى HKD
HK$0.089849935
|1 KRAI إلى MAD
.د.م0.1075880512
|1 KRAI إلى MXN
$0.234769185