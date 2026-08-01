سعر Engines of Fury اليوم

السعر المباشر لمشروع Engines of Fury (FURY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FURY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FURY.

يحتل Engines of Fury حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,268.62، مع عرض متداول قدره 58.35M FURY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FURY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.943593، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FURY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.89.

معلومات سوق Engines of Fury (FURY)

القيمة السوقية $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K الحجم (24 ساعة) $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K إمداد دورة التداول 58.35M 58.35M 58.35M إجمالي العرض 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Engines of Fury هي $ 15.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.89. العرض المتداول لـ FURY يبلغ 58.35M، مع إجمالي عرض 119000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.69K.