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سعر Engines of Fury المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FURY هي 15,268.62 USD. تابع تحديثات أسعار FURY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Engines of Fury المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FURY هي 15,268.62 USD. تابع تحديثات أسعار FURY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FURY

معلومات سعر FURY

ما هو FURY

الوثيقة البيضاء لـ FURY

الموقع الرسمي لـ FURY

اقتصاد توكن FURY

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سعر Engines of Fury (FURY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FURY إلى USD:

$0.0001739
$0.0001739$0.0001739
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Engines of Fury (FURY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:23:02 (UTC+8)

سعر Engines of Fury اليوم

السعر المباشر لمشروع Engines of Fury (FURY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FURY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FURY.

يحتل Engines of Fury حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,268.62، مع عرض متداول قدره 58.35M FURY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FURY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.943593، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FURY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.89.

معلومات سوق Engines of Fury (FURY)

$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

$ 20.69K
$ 20.69K$ 20.69K

58.35M
58.35M 58.35M

119,000,000.0
119,000,000.0 119,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Engines of Fury هي $ 15.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.89. العرض المتداول لـ FURY يبلغ 58.35M، مع إجمالي عرض 119000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.69K.

سجل سعر Engines of Fury بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.943593
$ 0.943593$ 0.943593

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.03%

+0.38%

+0.38%

سجل سعر Engines of Fury (FURY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Engines of Fury مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Engines of Fury مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Engines of Fury مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Engines of Fury مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.03%
30 يوم$ 0-2.04%
60 يوم$ 0-31.88%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Engines of Fury

Engines of Fury (FURY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FURY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEngines of Fury (FURY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Engines of Fury نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Engines of Fury الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FURY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Engines of Fury.

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المصدر Engines of Fury (FURY)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Action GamesBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

نبذة عن Engines of Fury

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Engines of Fury اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Engines of Fury $، مع تحرك بنسبة -0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ FURY؟

تداولت FURY بين $ و$، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Engines of Fury اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول FURY حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن FURY تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Engines of Fury؟

مع رسملة سوقية تبلغ $15268.62، تحتل Engines of Fury المرتبة #10263، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته FURY مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Engines of Fury بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $0.943593، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق FURY؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (58345815.327051915 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Shooting Games,Action Games، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Engines of Fury

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:23:02 (UTC+8)

تحديثات Engines of Fury (FURY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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