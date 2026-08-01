سعر Energy Select Sector SPDR Fund xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) اليوم هو $ 62.51، مع تغير بنسبة 2.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XLEX الحالي إلى USD هو $ 62.51 لكل XLEX.

يحتل Energy Select Sector SPDR Fund xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 490,648، مع عرض متداول قدره 7.85K XLEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XLEX بين $ 62.27 (أدنى) و$ 62.52 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 156.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 53.04.

على المدى القصير، تحرك XLEX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+3.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 806.42.

معلومات سوق Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

القيمة السوقية $ 490.65K$ 490.65K $ 490.65K الحجم (24 ساعة) $ 806.42$ 806.42 $ 806.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.70M$ 71.70M $ 71.70M إمداد دورة التداول 7.85K 7.85K 7.85K إجمالي العرض 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

القيمة السوقية الحالية لـ Energy Select Sector SPDR Fund xStock هي $ 490.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 806.42. العرض المتداول لـ XLEX يبلغ 7.85K، مع إجمالي عرض 1147030.326617306. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.70M.