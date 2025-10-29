معلومات سعر ENERGY COIN (ENERGY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00208531 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -2.93% تغير السعر (7 أيام) -8.68%

سعر ENERGY COIN (ENERGY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENERGY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENERGY على الإطلاق هو $ 0.00208531، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENERGY +0.55% على مدار الساعة الماضية، -2.93% على مدار 24 ساعة، و -8.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ENERGY COIN (ENERGY)

القيمة السوقية $ 12.88K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.88K إمداد دورة التداول 999.81M إجمالي العرض 999,809,814.474429

القيمة السوقية الحالية لـ ENERGY COIN هي $ 12.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENERGY يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999809814.474429. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.88K.