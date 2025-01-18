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سعر Energi Dollar (USDE) المباشر لليوم هو USD 1.005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Energi Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.33 - تغيير سعر Energi Dollar خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Energi Dollar (USDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ +0.0105860670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ +0.0025122990 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0105860670 +1.05% 60 يوم $ +0.0025122990 +0.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Energi Dollar (USDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Energi Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999899$ 0.999899 $ 0.999899 24 ساعة مرتفع $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 عالية طوال الوقت $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.62%

معلومات سوق Energi Dollar (USDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: