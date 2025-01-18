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سعر Energi Dollar (USDE)

USD

مخطط سعر Energi Dollar (USDE) المباشر

$1.005
$1.005$1.005
0.00%(1D)

سعر Energi Dollar (USDE) لليوم

سعر Energi Dollar (USDE) المباشر لليوم هو USD 1.005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Energi Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.33
- تغيير سعر Energi Dollar خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Energi Dollar (USDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ +0.0105860670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ +0.0025122990 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Energi Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ +0.0105860670+1.05%
60 يوم$ +0.0025122990+0.25%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Energi Dollar (USDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Energi Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.999899
$ 0.999899$ 0.999899

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

-0.64%

-0.00%

+0.62%

معلومات سوق Energi Dollar (USDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.33
$ 18.33$ 18.33

0.00
0.00 0.00

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المصدر Energi Dollar (USDE)

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