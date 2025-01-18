سعر Enegra (EGX)
سعر Enegra (EGX) المباشر لليوم هو USD 188.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Enegra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 558.75K
- تغيير سعر Enegra خلال اليوم هو -2.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Enegra مقابل USD هو $ -5.103009949957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Enegra مقابل USD هو $ -11.3947909060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Enegra مقابل USD هو $ -11.6672921680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Enegra مقابل USD هو $ -12.14733444624056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.103009949957
|-2.63%
|30 يوم
|$ -11.3947909060
|-6.04%
|60 يوم
|$ -11.6672921680
|-6.18%
|90 يوم
|$ -12.14733444624056
|-6.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Enegra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-2.63%
-0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enegra enables commodity miners in emerging markets to compete globally, via world-class trading expertise, risk management, logistics, and governance. The success of their model makes Enegra one of the largest owners of physical commodity offtakes in the world. This offtake provides Enegra with an audited net asset value of over USD 33 billion. Enegra has tokenised 100% of the equity in Enegra Group Ltd, with equity represented by the ERC-3643 compliant EGX security token issued on the Polygon blockchain (ISIN: MYA159590209). Enegra Group Ltd shares are held by a licensed Trust Company as Nominee on behalf of EGX token-holders, and all rights and distributions are passed on to the token-holders, including distributions and voting. As EGX are securities, in order to hold EGX in a self-custody wallet, investors need to first pass KYC/AML checks, agree to the EGX Terms & Conditions, and have their wallet address qualified.
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