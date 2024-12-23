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سعر Enecuum (ENQ) المباشر لليوم هو USD 0.04998113 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.67M . يتم تحديث سعر ENQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Enecuum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Enecuum خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 293.42M

أداء سعر Enecuum (ENQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Enecuum مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Enecuum مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Enecuum مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Enecuum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Enecuum (ENQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Enecuum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04998113$ 0.04998113 $ 0.04998113 24 ساعة مرتفع $ 0.04998113$ 0.04998113 $ 0.04998113 عالية طوال الوقت $ 0.411377$ 0.411377 $ 0.411377 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Enecuum (ENQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: