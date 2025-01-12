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سعر End Wokeness (WOKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 950.81K . يتم تحديث سعر WOKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق End Wokeness الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.94K - تغيير سعر End Wokeness خلال اليوم هو -4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 970.84M

أداء سعر End Wokeness (WOKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر End Wokeness مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر End Wokeness مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر End Wokeness مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر End Wokeness مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.38% 30 يوم $ 0 -4.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر End Wokeness (WOKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر End Wokeness: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106377$ 0.00106377 $ 0.00106377 عالية طوال الوقت $ 0.00213808$ 0.00213808 $ 0.00213808 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -4.38% تغير السعر (7 أيام) -17.56%

معلومات سوق End Wokeness (WOKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: