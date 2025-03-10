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سعر End Federal Reserve (EFR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.91K . يتم تحديث سعر EFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق End Federal Reserve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.46 - تغيير سعر End Federal Reserve خلال اليوم هو -8.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر End Federal Reserve (EFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.56% 30 يوم $ 0 -47.01% 60 يوم $ 0 -58.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر End Federal Reserve (EFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر End Federal Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02534461$ 0.02534461 $ 0.02534461 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -8.56% تغير السعر (7 أيام) -23.64%

معلومات سوق End Federal Reserve (EFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: