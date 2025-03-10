سعر End Federal Reserve (EFR)
سعر End Federal Reserve (EFR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.91K. يتم تحديث سعر EFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق End Federal Reserve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.46
- تغيير سعر End Federal Reserve خلال اليوم هو -8.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر End Federal Reserve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.56%
|30 يوم
|$ 0
|-47.01%
|60 يوم
|$ 0
|-58.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر End Federal Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-8.56%
-23.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
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