سعر Empulser Enterprises اليوم

السعر المباشر لمشروع Empulser Enterprises ($CPT) اليوم هو $ 0.0154328، مع تغير بنسبة 14.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $CPT الحالي إلى USD هو $ 0.0154328 لكل $CPT.

يحتل Empulser Enterprises حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,029، مع عرض متداول قدره 7.00M $CPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $CPT بين $ 0.01379906 (أدنى) و$ 0.02109084 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.409879، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01288804.

على المدى القصير، تحرك $CPT بمقدار -3.64% خلال الساعة الماضية و-40.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.33K.

معلومات سوق Empulser Enterprises ($CPT)

القيمة السوقية $ 108.03K$ 108.03K $ 108.03K الحجم (24 ساعة) $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.03K$ 108.03K $ 108.03K إمداد دورة التداول 7.00M 7.00M 7.00M إجمالي العرض 6,999,985.849866 6,999,985.849866 6,999,985.849866

القيمة السوقية الحالية لـ Empulser Enterprises هي $ 108.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.33K. العرض المتداول لـ $CPT يبلغ 7.00M، مع إجمالي عرض 6999985.849866. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.03K.