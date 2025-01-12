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سعر Emptiness Coin (∅) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.46K . يتم تحديث سعر ∅ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Emptiness Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.11K - تغيير سعر Emptiness Coin خلال اليوم هو -12.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.51M

أداء سعر Emptiness Coin (∅) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Emptiness Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Emptiness Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Emptiness Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Emptiness Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Emptiness Coin (∅)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Emptiness Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109953$ 0.00109953 $ 0.00109953 تغير السعر (1 ساعة) -1.96% تغير السعر (1يوم) -12.34% تغير السعر (7 أيام) -54.29%

معلومات سوق Emptiness Coin (∅)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: